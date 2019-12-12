Corsport: Castrovilli è un leader, i numeri lo dimostrano. Partecipa al 26% delle reti viola ed è il secondo ad aver subito più falli in A
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un focus sulla stagione di Gaetano Castrovilli, affermando che i suoi sono numeri da leader. Castro ha giocato il 93% delle gare da titolare ed è stato sosti...
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un focus sulla stagione di Gaetano Castrovilli, affermando che i suoi sono numeri da leader. Castro ha giocato il 93% delle gare da titolare ed è stato sostituito solo cinque volte sulle 14 partite giocate. Inoltre si tratta del sesto giocatore in A per media di chilometri percorsi in ogni match (11,4) e il secondo più colpito per numero di falli subiti. Non basta: ha partecipato al 26% delle reti realizzate dalla squadra. A tutto questo va sommato pure il contributi in termini di gol di testa: già due dall'inizio dell'anno, come un attaccante vero.