Corsport: Castrovilli è un leader, i numeri lo dimostrano. Partecipa al 26% delle reti viola ed è il secondo ad aver subito più falli in A

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa un focus sulla stagione di Gaetano Castrovilli, affermando che i suoi sono numeri da leader. Castro ha giocato il 93% delle gare da titolare ed è stato sosti...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2019 10:46

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi