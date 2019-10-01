Biscardi: "Su Ribery ho sbagliato, inizio di stagione folgorante. Ha dimostrato di poter ancora fare la differenza"

Il giornalista Maurizio Biscardi, figlio del celebre Aldo, ha risposto ad alcune domande su Franck Ribery a Radio Sportiva: "Su Ribery ho sbagliato il mio pronostico ad inizio stagione: destava perple...

Il giornalista Maurizio Biscardi, figlio del celebre Aldo, ha risposto ad alcune domande su Franck Ribery a Radio Sportiva: "Su Ribery ho sbagliato il mio pronostico ad inizio stagione: destava perplessità per la sua età e per la flessione accusata l’anno scorso, ma mi ha smentito. Ha fatto un inizio di stagione folgorante che è servito alla Fiorentina, dimostrando di essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza".