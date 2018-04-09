Nazione: 11 gol fatti e 2 subiti nelle ultime 7. Impennata Fiorentina? Dite grazie alla difesa

I numeri di questa stagione viola - afferma La Nazione oggi in edicola - raccontano di una squadra che capitalizza molto con pochi gol segnati ed un'ottima difesa. I dati da analizzare, in questa fase...

I numeri di questa stagione viola - afferma La Nazione oggi in edicola - raccontano di una squadra che capitalizza molto con pochi gol segnati ed un'ottima difesa. I dati da analizzare, in questa fase, sono sostanzialmente due. Il primo evidenzia come le ultime undici reti siano servite a mettere insieme 19 punti (sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite). Percorso che è stato reso possibile grazie al secondo elemento, quello di una difesa impermeabile. Sì perché il reparto arretrato gigliato, sempre nelle ultime sette, ha subito solamente due reti (0,28 a partita).