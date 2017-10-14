Gazzetta, difficoltà nel gioco aereo e una compattezza difensiva da ritrovare rapidamente...

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il reparto difensivo della Fiorentina sembra essere il vero tallone d’Achille della squadra di Stefano Pioli. Nelle ultime 15 uscite infatti, i viola hanno concess...

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il reparto difensivo della Fiorentina sembra essere il vero tallone d’Achille della squadra di Stefano Pioli. Nelle ultime 15 uscite infatti, i viola hanno concesso almeno un gol in 14 occasioni, mantenendo la porta inviolata soltanto contro l’Hellas Verona al Bentegodi e dimostrandosi particolamente vulnerabili sui tagli di campo e nel gioco aereo. La Fiorentina deve acquisire solidità nelle prossime gare, elemento che sta mancando ormai da qualche mese e che bisogna ripristinare al più presto per evitare di ritrovarsi a situazioni spiacevoli.