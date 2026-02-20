Bucchioni su Ranieri: “Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori”.

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni. Queste le sue parole su Ranieri, l’uomo copertina della trasferta della Fiorentina in Polonia: “Ha pagato un eccesso di generosità nel momento della crisi, si è assunto delle responsabilità in maniera eccessiva. Gli sembrava di dover fare tutto lui, quasi come se la responsabilità lo coinvolgesse in maniera assoluta. Questo secondo me lo ha fatto andare in crisi, le critiche si sono trasformate in scene non gradevoli e devi saperti gestire, soprattutto quando sei capitano. E la crisi è arrivata anche sul campo, le prestazioni non è che ce le inventiamo o qualcuno ce l’ha con Ranieri”.

Prosegue: “E’ giusto fermarsi un attimo e riflettere e ripartire. Questo è stata la forza sua. Certi giocatori si fermano, non ce la fanno a reagire, non hanno il carattere giusto e non sanno stare neanche in panchina. Lui (Ranieri ndr) ha capito gli errori che ha fatto, ha accettato di essere degradato”.