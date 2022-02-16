La Fiorentina cambia il modo di difendere, si andrà uomo contro uomo. La rivelazione di Italiano

La difesa della Fiorentina e il modo di difendere della squadra viola ha creato spesso diverse critiche, ma Italiano annuncia il cambiamento

In questa stagione la fase difensiva della Fiorentina è stata molto spesso al centro di discussione, non tanto per il numero dei gol subiti (in linea con la posizione di classifica) ma per il modo in cui questi sono arrivati. Difesa troppo alta o movimenti sbagliati sono spesso finiti sotto la critica dei tifosi viola e degli addetti ai lavori. Ma subito dopo la partita vinta contro lo Spezia, è stato lo stesso tecnico Vincenzo Italiano ad annunciare il cambiamento nella modalità di difesa della Fiorentina:

"Vi dico che abbiamo modificato il modo di difendere, con tante situazioni di uno contro uno, da questo momento la tattica individuale deve essere importante perchè deve reggere nell'uno contro uno e nella percezione del pericolo. Si può lavorare uomo su uomo ma chiaramente tutti devono essere responsabilizzati su questo, perdere un duello ti può far perdere le partite, è questa la nostra idea nel difendere"

Insomma, la Fiorentina cambia volto in fase difensiva. Una scelta questa, segno della grande intelligenza di Italiano nel cambiare nel momento in cui ci si accorge di alcune difficoltà. Questo fa capire anche il grande lavoro all'interno del centro sportivo con l'obiettivo di migliorarsi sempre e di trovare sempre soluzioni più congeniali al percorso di crescita della squadra.

Flavio Ognissanti

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