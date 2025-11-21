21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:20

Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina tra i club interessati a Disasi, il Chelsea chiede 25 milioni”

Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina tra i club interessati a Disasi, il Chelsea chiede 25 milioni”

21 Novembre · 12:13

Secondo il noto esperto di calciomercato Turco Ekrem Konur la Fiorentina è tra i club interessati al difensore del Chelsea Disasi. Il giornalista infatti sul suo profilo X scrive:

“Il difensore del Chelsea Alex Disasi è monitorato da molti club in vista della sessione di Gennaio. Galatasaray, Monaco, Bournemouth, West Ham, Crystal Palace, Dortmund, Siviglia, Juventus e Fiorentina. Il Chelsea apre sia a offerte di prestito che di trasferimento a titolo definitivo e punta a incassare 25 milioni di euro.”

