Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina tra i club interessati a Disasi, il Chelsea chiede 25 milioni”

Secondo il noto esperto di calciomercato Turco Ekrem Konur la Fiorentina è tra i club interessati al difensore del Chelsea Disasi. Il giornalista infatti sul suo profilo X scrive:
“Il difensore del Chelsea Alex Disasi è monitorato da molti club in vista della sessione di Gennaio. Galatasaray, Monaco, Bournemouth, West Ham, Crystal Palace, Dortmund, Siviglia, Juventus e Fiorentina. Il Chelsea apre sia a offerte di prestito che di trasferimento a titolo definitivo e punta a incassare 25 milioni di euro.”
#Chelsea
Chelsea defender Axel Disasi is being monitored by many clubs ahead of January.
Galatasaray, AS Monaco, Bournemouth, West Ham, Crystal Palace, Fiorentina, Juventus, Dortmund & Sevilla are tracking his situation.
Chelsea are open to loan or permanent… pic.twitter.com/mwBpnTZlK1
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 20, 2025