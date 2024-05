West Ham, Moyes criticato: “La Conference non conta niente, abbiamo battuto solo l’AZ e la Fiorentina”

Pessimo finale di stagione per il West Ham, squadra vincitrice dell’ultima edizione della Conference League. Il suo allenatore, David Moyes, ha già annunciato il suo addio agli Hammers a causa dei risultati negativi in Premier League ed in Europa League. Il tecnico scozzese ha raccontato di aver subito tante critiche dopo la sonora sconfitta contro il Crystal Palace, dove il suo West Ham ha perso 5 a 2, e in particolare ha commentato quella rivoltagli da un tifoso dopo quella serataccia:

“Abbiamo perso pesantemente contro il Crystal Palace, ma ho deciso di andare a firmare autografi. Un tifoso si è avvicinato e mi ha detto: ‘Quel trofeo (la Conference League, ndr.) non significa niente. Abbiamo battuto solo l’AZ Alkmaar e la Fiorentina’. Gli ho detto che aveva diritto alla sua opinione, ma in realtà mi ha infastidito”.

