Scamacca, messaggio alla Fiorentina?: “Chi mi prende fa un affare, mi manca stare al posto giusto”

Gianluca Scamacca è uno dei centravanti sul mercato in questa sessione, il calciatore classe 1999 non ha vissuto una stagione fortunata al West Ham e adesso è sul mercato. Il club inglese chiede 20 milioni di euro per la sua cessione. Tra i club che potrebbero andare su di lui anche la Fiorentina, ma ci sono Roma e Inter forti sul centravanti. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio dove parla della sua futura squadra:

“Per tanti sono un talento inespresso. Io so di avere delle qualità ancora nascoste e sono strasicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto”