Zouma chiama a raccolta i tifosi del West Ham: “Per vincere la Conference abbiamo bisogno di voi”

Kurt Zouma, difensore del West Ham, intervenuto sui canali social del club, chiama a raccolta i tifosi degli Hammers in vista della finale di Conference League in programma questa sera a Praga: “È davvero un piacere essere qui a Praga. Sarà un match difficile, ma noi vogliamo vincere il trofeo. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, vogliamo giocare e vincere tutti insieme!”.