Zouma: “Sarà dura con la Fiorentina, li stiamo studiando. Speriamo di ottenere una grande vittoria”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del West Ham, il difensore degli Hammers, Kurt Zouma, ha così parlato in vista della finale di Conference contro la Fiorentina: “Ho creduto fermamente nella capacità di questa squadra di andare fino in fondo in questa competizione, fin dal primo giorno, soprattutto dopo che siamo arrivati ​​alle semifinali di Europa League la scorsa stagione”.

Poi ha proseguito: “Continuo a pensare che avremmo potuto vincere anche quella competizione, o almeno arrivare in finale, ma si poteva sentire che questa volta ha qualcosa di molto speciale. Raggiungere questa finale è un grande risultato, di cui siamo tutti orgogliosi, e ora vogliamo vincere la partita per i fan”.

Infine, sui viola: “Sarà una partita dura. Abbiamo iniziato a osservarli nelle sessioni di analisi e a dare un’occhiata a quello che fanno tatticamente. Hanno i loro modi per farci del male e noi abbiamo le nostre armi, quindi speriamo di poter offrire un bello spettacolo per i nostri fan e ottenere una grande vittoria”.