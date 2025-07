Cm.com titola: “Piccoli non sarà viola, l’attaccante piace a Benfica e West Ham”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari e indiziato numero uno per essere l’erede di Moise Kean alla Fiorentina, nel caso in cui il bomber viola avesse deciso di lasciare Firenze, avrebbe attirato su di sé molti estimatori dall’estero, con West Ham e Benfica sulle sue tracce. Tuttavia, il Cagliari non intende svendere il suo attaccante principale e rimane fermo sul prezzo, ovvero 30 milioni. Il Como sembra essersi defilato nella corsa al giocatore ma, di sicuro, l’attaccante ex Atalanta e Lecce non vestirà la maglia della Fiorentina, dato che i dirigenti gigliati andranno su un altro profilo per rafforzare il reparto avanzato, oltre già a Kean e Dzeko.