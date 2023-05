Zola: “West Ham dovrebbe avere 20 punti in più. Fiorentina compatta e meritatamente in finale”

Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della finale di Conference League, Fiorentina–West Ham. Ecco le sue parole:

“Che partita mi aspetto? Sarà una partita aperta e la Fiorentina in campionato ha fatto molto meglio rispetto a quello che ha fatto il West Ham. Una squadra molto forte e qualitativa quella inglesi e dall’altra parte la Fiorentina ha trovata quadratura e compattezza. La Fiorentina gioca molto bene ed è meritatamente in finale.

Italiano? Aveva fatto già bene con lo Spezia poi Firenze è una piazza di livello superiore ed ha confermato tutto ciò che di bello aveva fatto vedere. Probabilmente all’inizio ha fatto fatica perchè la squadra non riusciva a finalizzare ma dopo gli attaccanti hanno performato meglio: si vede che è una squadra che ha un’impronta.

Difficoltà West Ham in campionato? L’anno scorso hanno fatto davvero bene e forse anche sovra performato ma è una squadra con una rosa di giocatori da posizione diversa in campionato. Dovrebbe avere 15/20 punti in più: hanno perso sicurezza e la squadra faticava a creare gioco.”

L’EX DIRETTORE SPORTIVO DEGLI HAMMERS PRESENTA LA FINALE DI CONFERENCE