Nani (ex ds West Ham): “Fiorentina, stai attenta ad Antonio. Conosco Cabral ed è attaccante da doppia cifra”

Gianluca Nani, ex direttore sportivo del West Ham, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della finale di Conference League tra gli inglesi e la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

“Stagione Fiorentina? Volevo fare i complmenti perchè hanno fatto una stagione straordinaria con due finali. Soprattutto fanno gioco ed è un piacere vederli giocare. Per me è una grande stagione comunque vada, ma vincerla sarebbe un coronamento dopo aver giocato 60 partite.

West Ham? Una grande realtà che ti rimane dentro quando ci lavori. Hanno una passione incredibile e una squadra che ti fa innamorare. Anche la Fiorentina ha una tifoseria molto passionale. Il West Ham non ha vinto tantissimo però ci sono molte assonanze con la Fiorentina e per questo mi godrò la partita dal primo all’ultimo secondo: due scuole di pensiero completamente diverse.

Singoli del West Ham? Antonio può far male in qualsiasi momento. Una partita da 100000 mila spettatori e sicuramente avrebbero riempito lo stadio. Un’altra cosa importante degli inglesi è lo spirito continuano fino alla fine a dare tutto.

Mercato? La Fiorentina veniva da un centravanti che come la toccava la metteva dentro. Io conosco Cabral e sono sicuro che farà bene e non mi stupirei se l’anno prossimo sarà in doppia cifra con il 2 come prima cifra. Italiano arriva al risultato con un’idea di gioco e per lui sicuramente la cosa più importante è il finalizzatore. Darei credito a Cabral e Jovic, perchè ci sono delle annate che non tutto va per il verso giusto.

Come trattenere giocatori alla Fiorentina? Firenze è una piazza che ti fa innamorare, un gigante che si può svegliare da un momento all’altro e questo i calciatori lo percepiscono. C’è un progetto cserio con una società in cui è difficile lasciare, poi se ti chiama il Barcellona chiaramente il professionista fa le sue valutazioni.”

