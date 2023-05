Rice: “Manca una partita per scrivere la storia del West Ham. Daremo tutto, sta a noi compiere l’impresa”

Manca sempre meno alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, il centrocampista e capitano del club inglese, Declan Rice, ha così parlato delle ambizioni degli Hammers: “Ci abbiamo pensato tutti. Il viaggio che abbiamo intrapreso per arrivarci e ora manca una partita al West Ham per sollevare un qualcosa che passerà alla storia. Sono già stato in finale e ho perso. Penso che stiamo tutti sognando e lo stanno facendo anche i tifosi. Abbiamo il diritto di farlo, ma sta a noi compiere l’impresa. Abbiamo una squadra che ha già giocato in grandi partite e alcuni di noi hanno anche ottenuto grandi vittorie. Saremo pronti a tutto. È l’ultima partita della stagione e dobbiamo svuotare il serbatoio e dare assolutamente tutto per il club, per noi e per i tifosi”.