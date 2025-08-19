Corriere dello Sport: “Il West Ham piomba su Piccoli ma c’è anche la Fiorentina su di lui”

Là davanti la formazione viola è completa, e questo ostacola le entrate. Quanto agli obiettivi, invece, è corsa a due: Fotis Ioannidis (in scadenza nel 2028) e Roberto Piccoli (in scadenza nel 2029) sono i giocatori in cima alla lista dei desideri.

Entrambi costano 25 milioni di euro, ma non è detto che la società viola non riesca a trovare una formula che renda una delle due piste più accessibile. Su Piccoli ci sono anche gli occhi della Premier League, in particolare del West Ham che potrebbe farsi avanti con il club di Giulini. Lo scrive il Corriere dello Sport.