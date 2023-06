Ogbonna: “Nostro staff ha visto Fiorentina in finale di Coppa Italia, siamo concentrati e preparati”

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

“Finale? Bella partita e naturalmente è una finale e noi ci giocheremo le nostre carte fino all’ultimo.

Ci aspettavamo di fare le finale e contro un’italiana? Sinceramente noi giochiamo le partite passo dopo passo e sappiamo il valore della Fiorentina ma c’erano anche altre squadre. La finale è una partita a sé, l’obiettivo era la finale.

Siamo sereni? Se devo dire c’è concentrazione più che serenità. Paquetà è brasiliano e quindi ha bisogno di una comfort zone, ha il suo modo di concentrarsi.

Fiorentina? Il nostro staff è preparato ed anche nella finale di coppa Italia era a vederla. Io posso dare i miei consigli ma l’allenatore ha preparato bene la partita.

Cabral o Jovic? Non guardo l’individualità ma il collettivo. La Fiorentina esprime un buon calcio da sempre con un grande allenatore.

Moyes? Io penso che sarà partita equilibrata e Moyes non posso dire che sia difensivista ma molto tattico. Sarà una partita in cui esprimeremo il nostro calcio ma con attenzione, da entrambe le parti.

Italiano? Io penso che il modo di far turnover Italiano dà fiducia ai giocatori per far sentire importanti tutti.”

