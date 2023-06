Antonio: “Finale con la Fiorentina partita più importante della vita. Grande occasione per vincere un trofeo”

A cinque giorni dalla finale di Praga, l’attaccante del West Ham, Michail Antonio, ha così parlato al sito ufficiale della UEFA in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina: “Il club non partecipava a una finale da 47 anni. È un traguardo fantastico ed è il più importante mai raggiunto nella mia vita. La maggior parte delle persone vuole ritirarsi con dei trofei in bacheca, e questa per me e per tutti è una grandissima occasione. Ancora non abbiamo vinto nulla ma siamo tutti in fermento anche se non abbiamo parlato molto della partita. Una volta che saremo più vicini alla data, sicuramente sarà tutto diverso”.

Poi ha proseguito tornando a parlare della stagione passata: “L’anno scorso abbiamo commesso un paio di errori che ci hanno fatto perdere in semifinale. Probabilmente avremmo dovuto fare meglio in casa. Ma in questa stagione abbiamo imparato dagli errori e abbiamo capito come non ripeterli. Abbiamo gestito bene la semifinale con l’AZ Alkmaar e siamo stati professionali. Abbiamo sempre creduto di avere la capacità di arrivare in finale e di vincere”.