Il sogno della Fiorentina si infrange al 90′, decisivo il gol di Bowen. Non basta Bonaventura

Al 9′ Antonio prova il tiro in porta ma non impensierisce Terracciano. Al 9′ Mandragora prova il tiro dalla distanza, palla fuori. Al 13′ occasione dalla distanza per il West Ham con la conclusione di Rice, di poco alla destra di Terracciano. Al 21′ murato il tiro di Jovic dall’interno dell’area di rigore. Al 26′ cross battuto dentro da Biraghi, Milenkovic colpisce male il pallone, sfera che finisce alta. Al 43′ pericolosa azione del West Ham. Al 49′ Gonzalez mette dentro per Kouamé che colpisce il palo, poi Jovic sulla ribattuta segna ma rete annullata per fuorigioco.

Nella seconda frazione, la Fiorentina sostituisce Jovic con Cabral, il quale aveva lasciato il terreno di gioco con tamponi al naso dopo il gol segnato ed annullato per posizione irregolare. Al 57′ tiro debole di Kouamé dalla distanza. Al 66′ Bonaventura firma l’1-1 e riporta la Fiorentina in partita. Al 72′ Gonzalez mette dentro per Cabral che passa la palla a Mandragora, tiro che finisce fuori. Al 76′ Coufal ci prova dalla distanza. Al 77′ buon tiro di Biraghi dalla distanza. All’81’ Soucek svetta su Ranieri, palla spedita in angolo da Terracciano. All’88’ tiro dalla distanza di Amrabat, Areola para. Al 90′ Bowen riporta in avanti il West Ham, Terracciano prende il pallone ma non riesce a impedire la rete. Fiorentina-West Ham finisce 1-2, inglesi campioni in Conference.

