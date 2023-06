PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO IGOR, JOVIC INESISTENTE, MALE BIRAGHI. BONAVENTURA MPV

Terracciano 6 Qualche buona parata ma non corre tanti pericoli, bravo e attento nelle uscite. Bravissimo al minuto 80 su una spizzata di testa. Potrebbe fare meglio sul gol del 2-1 del West Ham

Dodò 5,5 In fase difensiva rischia pochissimo, in fase offensiva ha qualche spunto buono ma non gioca una gara del suo livello

Milenkovic 7 Nei primi minuti compie nel giro di pochi minuti una serie interminabile di interventi precisi e sempre sul pallone, un muro. Il resto della gara è di altissimo livello

Ranieri 7 Titolare in una partita cosi importante, il giovane cresciuto nel settore giovanile non sfigura, anzi, gioca una grande partita scegliendo sempre molto bene i tempi di intervento, anticipando il diretto avversario

Biraghi 5 Sfortunato e scomposto in occasione del fallo di mano che porta al rigore. Si vede poco in fase offensiva. Complice nell’errore sul gol del 2-1

Amrabat 6,5 Bravissimo in fase di interdizione, prende un giallo evitabile e forse anche severo

Mandragora 5,5 Si mangia un gol dopo che Cabral gli aveva fatto una sponda perfetta, apre troppo il sinistro. Il resto della gara è tra alti e bassi nella lotta del mezzo

Bonaventura 7 Soffre un po nei primi minuti poi riemerge alla grande con tutta la sua classe e la sua intelligenza. Segna il gol del pareggio con un tiro preciso, quando ha la palla raramente sbaglia la scelta

Kouamè 5,5 Qualche buona spizzata, cerca di essere vivace ma non incide come avrebbe potuto

Nico Gonzalez 6 Nel primo tempo va sempre via ai suoi diretti avversari, anche in bello stile, lo fermano in ogni modo, anche in modo irregolare. Nel secondo tempo si vede meno

Jovic 5 Praticamente inesistente, non si vede mai se non alla fine del primo tempo quando, purtroppo in fuorigioco, segna.

Cabral 6 Corre, recupera, fa movimento, fa un grande assist per Mandragora che spreca. Rispetto a Jovic è sicuramente più vivace. Si vede anche in difesa con qualche buon recupero

Saponara 5,5 Troppo poco, si vede quasi mai e quando lo fa non incide

Igor 4,5 Entra, si perde l’avversario e fa fallo, dopo pochi minuti sbaglia marcatura e permette al West Ham di segnare il gol del 2-1

VERGOGNOSO QUANTO ACCADUTO A BIRAGHI