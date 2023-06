La Fiorentina del futuro: possibili arrivi a partenze

I nomi sono tanti, da Jovic a Dominguez, passando per Orsolini e Carnesecchi, recentemente preso di mira da Cassano. Ma quale sarà la Fiorentina del futuro? Italiano ha bisogno di rinforzi e la viola vuol tornare ai suoi livelli abituali, quelli di una squadra in grado di lottare per un posto tra le prime 6 del campionato.

La Fiorentina del futuro: i nomi in uscita e quelli in entrata

Da qualche anno a questa parte, i nomi di Orsolini e Dominguez tornano puntualmente a gravitare nell’orbita della Fiorentina. Tra i protagonisti della buona stagione del Bologna, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2024. Qualora non dovessero rinnovare, potrebbero diventare ghiotte occasioni di mercato, anche e soprattutto per la Fiorentina, che ha assoluto bisogno di rinforzi offensivi.

Della situazione contrattuale dei due giocatori ha parlato anche l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ha rivelato come l’offerta ufficiale del Bologna sia già stata recapitata ai rispettivi agenti. Per continuare insieme è necessaria la volontà di tutti ma, al momento, pare ci sia ancora un po’ di distanza. Del resto, Orsolini ha diverse richieste e una nuova esperienza potrebbe riaprirgli le porte della nazionale. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Dia, centravanti della Salernitana autore di un ottimo finale di stagione. La richiesta dei campani, però, non sarebbe inferiore ai 20 milioni di euro. Discorso opposto per Igor, centrale brasiliano dei viola, che ultimamente è finito un po’ ai margini del progetto, saltando anche la semifinale d’andata di Conference League.

La sua situazione incerta ha attirato gli sguardi interessati di diverse squadre, Leicester e Fulham su tutti. Altro nome caldo è quello di Luka Romero della Lazio, che quest’anno ha mostrato qualità interessanti ma, soprattutto, adatte al gioco di Italiano. Bravo nell’uno contro uno, Romero sarebbe entrato nel mirino di diverse squadre, comprese Inter e Napoli. Il problema, tuttavia, sarebbe legato alle richieste dell’argentino, che vorrebbe 5 milioni di euro a stagione, cifra spropositata per un giocatore nato nel 2004 che non ha ancora dimostrato abbastanza.