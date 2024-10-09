Paquetà rischia la squalifica a vita dal calcio per scommesse. Ha buttato il cellulare prima del controllo

Lucas Paquetà rischia grosso. Il centrocampista del West Ham nel mirino delle indagini per delle ammonizioni sospette

"Paqueta rischia una squalifica a vita per il caso scommesse". Secondo quanto riferito dal Sun, l'ex centrocampista del Milan, ora al West Ham, aveva consegnato il suo cellulare alla FA un anno fa, dopo che era scoppiato il caso relativo a presunte scommesse riguardanti quattro delle sue ammonizioni in Premier League. Lo scorso autunno, mentre gli investigatori analizzavano il registro delle chiamate, i messaggi e i saldi bancari, Paqueta avrebbe acquistato un cellulare sostitutivo e, dopo che la FA gli ha restituito il suo telefono, lo avrebbe buttato via aggravando così la sua posizione.

Il Sun spiega che la FA avrebbe richiesto l'accesso al telefono di Paqueta, poiché c'erano ulteriori dettagli che il team investigativo voleva verificare, ma non sarebbe potuta rientrarne in posesso. Di conseguenza, Paqueta sarebbe stato accusato di aver ostacolato le indagini e di mancata collaborazione. Paquetà era stato inizialmente accusato di essere stato ammonito intenzionalmente nelle partite di Premier League contro Leicester, Aston Villa , Leeds e Bournemouth tra novembre 2022 e agosto 2023. Ora sarebbe stato accusato anche di due violazioni della regola F3 della FA, relative al suo telefono cellulare. L'udienza di Paquetà dovrebbe tenersi il prossimo marzo, anche se è improbabile che si giunga a un verdetto prima dell'estate.

Il Sun sottolinea che circa sessanta persone in Brasile avrebbero scommesso sulle ammonizioni di Paqueta nelle partite in questione, con puntate che andavano dalle 7 alle 400 sterline, per una vincita complessiva di 100.000 sterline. Paquetà nega fermamente di aver commesso qualsiasi illecito. La FA ha rifiutato di commentare il caso. Lo scrive il Corriere dello Sport

IL RIMPIANTO DI TOTTI PER BOVE ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/totti-ha-rimpianti-bove-poteva-fare-bene-alla-roma-spero-che-possa-tornare-dispiace-della-cessione/271691/