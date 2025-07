Il Corriere dello Sport riporta: “Niente Fiorentina per Piccoli, su di lui Benfica, West Ham e Como”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli piace a diverse squadre anche all’estero, infatti il giocatore avvicinato alla Fiorentina in caso in cui Moise Kean fosse stato venduto durante la clausola, ha attirato l’attenzione di Benfica e West Ham ma la quotazione del giocatore rimane di 30 milioni.

Piccoli ha siglato 10 gol nello scorso campionato e questo ha fatto crescere il numero degli estimatori sulle sue tracce, ma tra questi non c’è la Fiorentina che sta cercando una punta diversa per completare l’attacco e che non vuole spendere questa cifra per una riserva.

In Italia Piccoli interessa al Como che ha in pugno Morata, ma che potrebbe virare sull’ex atalantino se saltasse lo spagnolo soprattutto se davvero Cutrone dovesse lasciare il club lombardo.