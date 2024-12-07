Paura in Inghilterra. Terribile incidente stradale per Antonio del West Ham: "È cosciente e stabile"

L'attaccante inglese è rimasto coinvolto poche ore fa in un brutto incidente nei pressi di Essex in Inghilterra. Antonio è cosciente e le sue condizioni sono stabili

"Michail è cosciente e comunicante, ed è attualmente sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra". È questo l'ultimo aggiornamento dopo l'incidente stradale che ha visto coinvolto nella giornata di oggi - sabato 7 dicembre - l'attaccante classe 1990 del West Ham Michael Antonio. A rendere noto l'accaduto era stato lo stesso club club londinese con un comunicato a metà pomeriggio: "Michail Antonio è stato coinvolto oggi in un incidente stradale - si leggeva appunto sul profilo Twitter degli hammers -. I pensieri e le preghiere di tutti sono con Michail, la sua famiglia e i suoi amici in questo momento". Secondo gli ultimi aggiornamenti, sempre pubblicati via social dal West Ham: "Michail è in condizioni stabili a seguito di un incidente stradale questo pomeriggio nella zona dell'Essex. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia". Il club conclude: "Non rilasceremo ulteriori aggiornamenti in serata, ma solo a tempo debito". Lo riporta Sky Sport.

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