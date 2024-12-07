Dal Viola Park, Pongracic out per una contusione alla coscia. Gudmundsson dalla panchina con il Cagliari

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park sulla mancata convocazione di Marin Pongracic per la sfida di domani contro il Cagliari. Come riporta Radio Bruno, il difensore della Fiorentina ha riportato una...

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park sulla mancata convocazione di Marin Pongracic per la sfida di domani contro il Cagliari. Come riporta Radio Bruno, il difensore della Fiorentina ha riportato una contusione alla coscia con ogni probabilità causata da uno scontro di gioco in allenamento.

Novità anche sul fronte Albert Gudmundsson: l'islandese è rientrato in Coppa Italia contro l'Empoli giocando una ventina di minuti e anche contro il Cagliari partirà dalla panchina. L'attaccante ha circa trenta minuti nelle gambe e mette nel mirino la sfida con il Bologna per ritrovare la titolarità nello scacchiere di Raffaele Palladino.

Amir Richardson sta bene e, dopo il secondo tempo giocato contro l'Empoli, si candida alla maglia da titolare giovedì nell'impegno di Conference League contro il Lask.

PALLADINO PRONTO A SCHIERARE DI NUOVO I TITOLARI CONTRO IL CAGLIARI

https://www.labaroviola.com/dal-viola-park-radio-bruno-nessuna-novita-di-formazione-per-il-cagliari-si-attende-il-recupero-di-gud/279861/