Commisso: “Potevamo vincere 3-0, non è giusto quello che è successo a Biraghi. Italiano punto fermo”

Tornato a Firenze insieme con la squadra (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Rocco Commisso ha parlato con i giornalisti presenti all’aeroporto di Firenze, queste le parole del patron della Fiorentina dopo la finale persa contro il West Ham:

“Si poteva vincere questa partita ma non è successo cosi, ci sono stati casi che in campo dove l’arbitro doveva fare meglio, parlo sia di Jovic che della testa spaccata a Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League, quelli sono animali per come hanno cercato i nostri giocatori. Che devo dire ragazzi, non è giusto questo, la partita si poteva vincere 3-0. Mi dispiace per i tifosi, meritavano di più ma non ce l’abbiamo fatta. Italiano è un punto fermo. La mia partenza? Il 12”