Jovic ha fallito anche la finale, ennesima prestazione inconsistente. Pioggia di 5,5 per il serbo

Luka Jovic ha avuto l’occasione per riscattare una stagione caratterizzata da molti alti e bassi. Italiano ha schierato l’attaccante serbo dal 1′, preferendolo a Cabral, nella finale di Conference League contro il West Ham: una scelta ripagata da tanto impegno, soprattutto in fase difensiva. La sua partita è durata solo 45 minuti per via di un colpo subito al naso che lo ha costretto ad uscire. Repubblica scrive: “Titolare nella serata più importante della storia recente della Fiorentina, si vede poco.Annullato il suo tap in per fuorigioco. Sostituito all’intervallo la sua finale dura un tempo”. I suoi voti oscillano tra il 5 e il 6, segno che nemmeno all’ultimo ballo è riuscito a convincere. Non ha raggiunto la sufficienza nemmeno per La Nazione e per La Repubblica. Il giornale di Firenze scrive: “Ha perso un occasione per lasciare il segno, da come guarda la partita nel secondo tempo probabilmente l’ha capito”

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6

Repubblica 5,5

La Nazione 5,5

