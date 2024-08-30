Di Marzio: "La Fiorentina piomba su Aguerd del West Ham, chiesto il suo prestito"

Il difensore è finito nel mirino della Fiorentina

Continua a essere attivo il mercato in entrata della Fiorentina. La dirigenza viola sta cercando di rinforzare il reparto difensivo e come primo obiettivo last minute c'è Nayef Aguerd. Il primo obiettivo di questo ultimo giorno di mercato estivo per la Fiorentina è Nayef Aguerd per rinforzare la difesa. La dirigenza viola ha chiesto il classe 1996 al West Ham in prestito (club inglese che lo aveva pagato due anni fa 35 milioni). Lo scrive Di Marzio.