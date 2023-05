“Tutti a Praga anche senza biglietto”, prezzi alle stelle sul mercato nero: a Londra un biglietto costa 10 mila euro 

Prosegue, tra una mail e l’altra, la vendita dei biglietti per la finale di Conference in programma mercoledì a Praga. La sfida tra Fiorentina e West Ham resta in cima ai pensieri dei tifosi viola nonostante un’ultima trasferta da affrontare in campionato, quella di venerdì contro il Sassuolo, e soprattutto alla luce della scarsa capienza dello stadio che ospiterà la finale. Mentre fino a domani proseguirà la seconda fase della prelazione dedicata a chi ha sostenuto almeno una trasferta europea in stagione, oltre ad aver sottoscritto uno dei due abbonamenti al Franchi tra campionato e Conference (dal primo giugno spetterà invece a chi ha seguito almeno una volta la Fiorentina in Europa) in tanti si sono messi alla ricerca di strade alternative, a cominciare da chi sui social si è rivolto ai possessori dei preziosi link per ricevere il biglietto via mail.

Non tutti coloro che rispondono ai tre criteri richiesti dalla Fiorentina (abbonamento al campionato, al girone di Conference e una presenza in trasferta) hanno infatti completato l’iter per l’acquisto, e c’è anche chi ha deciso di cedere la prelazione non avendo in programma viaggi in Repubblica Ceca. Tutt’altra situazione si registra a Londra, dove sul mercato nero un biglietto per la sfida dell’Eden Arena può arrivare a costare fino a 9 mila sterline (oltre 10 mila euro). Segno di un’attesa febbrile anche nel Regno Unito che potrebbe spingere molti tifosi inglesi a partire anche se sprovvisti di biglietto, scenario che la stessa curva Fiesole considera visto l’appello di ieri a «riempire Praga» (con il rischio di creare problemi di ordine pubblico) anche nel caso in cui non fosse possibile aggiudicarsi uno dei 6 mila biglietti a disposizione dei tifosi viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

