La moviola del Corriere dello Sport: “Arbitro non sbaglia niente. È Biraghi che tiene in gioco Bowen sul 2-1”

Questa la moviola del Corriere dello Sport sull’arbitraggio di Del Cerro Grande della finale tra Fiorentina e West Ham. Questa l’analisi: “Nel contrasto fra Biraghi e Bowen, il primo – anche nel tentativo di mettere il braccio per tenere l’avversario a distanza – finisce per toccare il pallone con la mano destra, portandola (e questo pesa moltissimo) via dalla disponibilità dell’avversario. L’arbitro non vede, ci pensa il VAR a richiamarlo all’OFR (non velocissima). Ok il gol-partita: è Biraghi che tiene in gioco Bowen sul passaggio di Paquetá. Al momento del colpo di testa di Kouamé, che mira sul palo, Jovic è appena oltre (una spalla) oltre Aguerd: fuorigioco segnalato in campo, complimenti”

