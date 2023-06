Italiano ha visto centinaia di video del West Ham, sedute giocatore per giocatore di studio dell’avversario

Lo staff di Vincenzo Italiano sta lavorando sul West Ham dal giorno dopo la vittoria di Basilea. Centinaia di video visionati, tagliati, impacchettati per ogni singolo giocatore. Sedute di gruppo e individuali per non perdersi nessun particolare. I calciatori della Fiorentina andranno in campo conoscendo quasi a memoria le caratteristiche dei diretti avversari. Pregi da arginare e difetti da dover amplificare. I duelli sono piuttosto noti ed evidenti. Se la Fiorentina che scenderà in campo all’Eden Arena domani sera pare fatta, anche il West Ham non sembra nascondere particolari sorprese per Italiano.

Le due squadre potrebbero iniziare la partita allo specchio, molto dipenderà dalla posizione di Paquetà da una parte e Bonaventura dall’altra. Entrambi possono giostrare da mezzali o da trequartisti. Chi avrà il pallino del gioco in mano farà la prima mossa. L’altro dovrà adeguarsi per non rimanere in inferiorità numerica in zone del campo importanti. Il tecnico della Fiorentina ha raccontato gli Hammers in modo fin troppo chiaro. Squadra bassa, che si farà attaccare fin verso l’area di rigore, pronta a ripartire in contropiede come una molla. Per capirsi, classico atteggiamento che in questa stagione ha dato parecchio fastidio alla Fiorentina. Come per tutti i sistemi di gioco, però, le contromisure ci sono.

La Fiorentina, ad esempio, a Basilea le ha messe in campo con efficacia dopo aver sofferto nella gara d’andata. Giropalla veloce e pulito per far muovere i centrali, esterni che devono creare la superiorità numerica nell’uno contro uno. Fondamentali le palle inattive per sbloccare situazioni di stallo. Le idee della Fiorentina sono chiare, poi è normale che in campo conti soprattutto la vena dei singoli. La capacità di essere furbi e freddi quando conta.I duelli, dicevamo, sono noti. Biraghi ed Ikoné (molto probabilmente schierato a sinistra) se la vedranno contro Kehrer e Bowen. Sul fronte opposto Dodò e Gonzalez avranno il loro da fare contro Cresswell e Benrahma.

In mezzo il duello del prossimo calciomercato: Amrabat e Rice. Entrambi sognano l’approdo in un grande club ma vogliono lasciare con una coppa in mano. Duello ad altissima intensità fisica. E poi le punte. Antonio galleggerà tra Milenkovic ed Igor, mentre Jovic (o Cabral, se sarà scelto lui) dovrà essere bravo a venir fuori dalla morsa Zouma-Aguerd. L’idea diffusa della vigilia è quella che in tanti si portano dietro dal momento in cui si è composta questa finale. A livello di nomi e valore della rosa non c’è partita. Hammers superiori e non deve ingannare il 14° posto finale in Premier League. Ma sul piano dell’identità, dell’idea, del gioco di squadra, la Fiorentina ha qualcosa in più. Bisogna dimostrarlo sul campo. Lo scrive La Nazione

