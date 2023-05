La differenza tra Fiorentina e West Ham: gli inglesi hanno un riposo di 10 giorni, viola in campo venerdi

Sì, dopodomani gioca l’anticipo dell’ultima di campionato, ma sarebbe una menzogna sostenere che tutto l’ambiente Fiorentina non sia già proiettata verso la finale di Praga. Il 7 giugno, tra una settimana, ultimo atto della lunghissima Conference League iniziata coi preliminari di agosto, la chance di riportare a Firenze un trofeo dopo 22 anni, parentesi più lunga nella storia del club senza successi. Di contro il West Ham e c’è già una differenza.

Potrà apparire sottile a qualcuno, ma non lo è. Gli inglesi hanno già terminato la stagione, domenica scorsa perdendo 2-1 contro il Leicester che ha pianto la caduta in Championship nonostante la vittoria. Per Moyes e i suoi ragazzi passeranno dieci giorni tra l’ultimo impegno ufficiale e Praga, solo cinque invece per la squadra di Italiano. Ad un primo impatto potrà apparire uno svantaggio ma gestendo le rotazioni come il tecnico della Fiorentina ha voluto e saputo fare nell’arco di una stagione da 60 partite, sarà anzi possibile tenere caldo, o quantomeno tiepido, il motore dei protagonisti chiamati all’impresa in terra ceca. Lo riporta TMW

