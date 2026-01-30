30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

La Fiorentina vuole un mediano d’interdizione. Nazione: “Proposto Mangassa ma occhio al Galtasaray”

30 Gennaio

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 09:27

La Fiorentina vuole aggiungere un mediano muscolare

Ma l’affare in difesa non sarà l’unico. L’addio di Nicolussi Caviglia ha aperto all’arrivo di un centrocampista con caratteristiche diverse. E questo si è capito da giorni. Un mediano muscolare, d’interdizione. Un giocatore che manca nel roster a disposizione di Paolo Vanoli. Il profilo più interessante resta quello di Mangassa del West Ham, classe 2003 francese che sarebbe stato proposto da intermediari e sul quale sembra forte la concorrenza del ricco Galatasaray. Meno calde altre piste, come quel Mangala da sempre piaciuto a Goretti. Lo scrive La Nazione.

