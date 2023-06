Italiano: “Il rigore poteva anche non essere fischiato. Dopo l’1-1 ho pensato di vincere”

Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la Conference League sfumata per i viola: “Perdiamo due finali nel giro di 15 giorni e fa molto male, soprattuto questa dove ho visto una Fiorentina affrontare l’avversario mettendo in campo quello che ti ha lasciato la prima finale persa. Meno qualità ma più attenzione, non volevamo regalare pallone, e due episodi. Un calcio di rigore, l’ho visto solo in campo, la dinamica, può anche non essere fischiato. I dettagli fanno la differenza. Perdere due finali in questo modo, devo dire che fa molto molto male.

Episodio beffardo? Fa male, fa male per tutti, per quello che avevamo detto, tutta Firenze era con noi, mi fa male perdere con un gol del genere. 4 difensori schierati sulla palla contesa, l’abbiamo fatto per cinque giorni e mi dispiace. Perdere così mi fa malissimo. Il rigore in movimento di Mandragora avrebbe chiuso la partita, sono dispiaciuto per tutta Firenze. Non auguro a nessuno una sconfitta così.

Di questa cosa, delle cose buttate in campo non ne abbiamo parlato, ci siamo subito catapultati in campo. In altre situazioni sono state fatte con una sconfitta a tavolino. Vedremo nei prossimi giorni. Alla fine non so cosa accadrà ma penso che a Biraghi faccia più male aver perso che non i punti di sutura che ha in testa.

Futuro? Io ho un contratto, il presidente ha dichiarato che dopo queste due finali ci si vedrà, serenamente parleremo di tutto. Si perderanno giocatori, bisognerà rimpiazzarli e se vogliamo viaggiare ancora a questi livelli, rinforzare tutto ciò che ha a livello qualitativo questa squadra.

Come hanno fatto tanti altri allenatori prima di me, mi viene da citare Klopp che perde una finale 4-1 con degli errori del proprio portiere, riparte l’anno dopo e la vince. Sono deluso, amareggiato e triste. Da domani si riparte a testa al ta e si cerca di trarre vantaggi da quanto ti insegnano queste partite. Penso che l’abbiamo giocata come va fatta una finale. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, le scelte alla fine son quelle. Jovic è uscito perché ha il naso rotto, nel secondo gli ultimi minuti ho cercato la brillantezza di Saponara. È una partita secca, pensi alcune situazioni e speri che possano accadere. Dopo il gol in un momento ho pensato di vincere. Se avessimo perso 4/5 a 0 avrei detto amen, sono più forti.

Hanno parlato il presidente e Joe Barone, si sono congratulati con la squadra e con tutto lo staff, raggiungere due finali non era in programma. Orgogliosi di noi, dispiaciuti. Tutte parole belle, davvero dolci per tutto il gruppo. Mi associo a loro. Sinceramente è una delle poche volte che non ho parlato alla squadra, li ho visti davvero dispiaciuti. Vedremo nei prossimi giorni, ci saluteremo e dobbiamo ricordarci questa grandissima stagione”.

LEGGI ANCHE, VERGOGNA A PRAGA