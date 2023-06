Su Wikipedia il West Ham ha già vinto la Conference League. Tifosi viola burloni o tifosi inglesi già sicuri?

Non sappiamo se siano stati tifosi della Fiorentina burloni o tifosi del West Ham sicuri di alzare il trofeo, quello che è certo che chiunque cerchi su Wikipedia i trofei vinti dal West Ham nella sua storia, trova già la Conference League che si giocherà mercoledì prossimo a Praga proprio contro la squadra viola. Nelle ultime ore il trofeo europeo è stato aggiunto alla pagina della squadra inglese, non sappiamo se porti bene o male, solitamente non porta benissimo…

LA JUVENTUS RISCHIA LO STESSO