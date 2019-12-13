Commisso affascinato da Zaza, lo vorrebbe a gennaio ma per il Torino il centravanti è incedibile

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domenica in occasione di Torino-Fiorentina il presidente viola Commisso ha più volte chiesto informazioni ai suoi collaboratori sul numero undici del To...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domenica in occasione di Torino-Fiorentina il presidente viola Commisso ha più volte chiesto informazioni ai suoi collaboratori sul numero undici del Torino. Nelle settimane precedenti proprio la viola aveva già accennato un timido approccio per Zaza, ora si è iscritta alla corsa per il centravanti in vista del mercato di gennaio per il Torino però Zaza è incedibile. Su di lui in Italia c'è anche il Cagliari.