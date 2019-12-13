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Commisso affascinato da Zaza, lo vorrebbe a gennaio ma per il Torino il centravanti è incedibile

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domenica in occasione di Torino-Fiorentina il presidente viola Commisso ha più volte chiesto informazioni ai suoi collaboratori sul numero undici del To...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 11:09
Commisso affascinato da Zaza, lo vorrebbe a gennaio ma per il Torino il centravanti è incedibile - TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domenica in occasione di Torino-Fiorentina il presidente viola Commisso ha più volte chiesto informazioni ai suoi collaboratori sul numero undici del Torino. Nelle settimane precedenti proprio la viola aveva già accennato un timido approccio per Zaza, ora si è iscritta alla corsa per il centravanti in vista del mercato di gennaio per il Torino però Zaza è incedibile. Su di lui in Italia c'è anche il Cagliari.

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