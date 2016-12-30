La Nazione: "Se Kalinic se ne va, c'è in rampa Zaza"

Il forcing dei cinesi per Kalinic continua e la Fiorentina valuta le alternative

"Se Kalinic se ne va, c'è in rampa Zaza". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, delineando scenari nuovi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina nel caso in cui il forcing dei cinesi per l'attaccante Nikola Kalinic dovesse andare a buon fine. Il nome che oggi capeggia sulle pagine del quotidiano è quello di Simone Zaza: attaccante classe '91, dopo essere stato riscattato dalla Juventus per 18 milioni di euro, è passato in estate al West Ham, chiuso in bianconero ed ancora più ai margini dopo l'arrivo di Higuain. L'esperienza in Premier si è rivelata, tuttavia, tutt'altro che positiva per il centravanti di Policoro poichè, con sole 8 presenze nelle quali non è mai riuscito a trovare la via del gol, sembra proprio essere stato bocciato dall'allenatore croato Slaven Bilic. Ecco che, di fronte alle pressioni ormai costantemente esercitate dai cinesi su Kalinic e sul suo entourage, la Fiorentina starebbe quindi valutando l'ipotesi di ripiegare sull'ex attaccante della Juventus proprio per ovviare alla possibile partenza del croato.