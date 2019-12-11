Nel mirino viola c'è Berardi ma la chiave è Zaza. La formula? Prestito con riscatto

Secondo quanto scrive La Nazione i viola a gennaio devono assolutamente prendere un attaccante, i gol realizzati in questa prima parte del campionato sono pochissime. I dirigenti viola starebbero pens...

Secondo quanto scrive La Nazione i viola a gennaio devono assolutamente prendere un attaccante, i gol realizzati in questa prima parte del campionato sono pochissime. I dirigenti viola starebbero pensando a Domenico Berardi del Sassuolo ma un suo eventuale arrivo sulle sponde dell'Arno dipenderà dal futuro di Simone Zaza il quale vorrebbe far ritorno nei neroverdi già nella sessione di mercato invernale e lasciare quindi il Torino. Potrebbe in questo modo liberarsi Berardi. La formula? Prestito con diritto di riscatto.