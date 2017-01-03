Ag. Zaza: "Contatti con la Fiorentina? Mi farebbe piacere, lui vuole tornare in Italia"

Vuole trasferirsi a titolo definitivo non in prestito, ma sarà la Juventus ad avere l'ultima parola

Antonio Zaza, padre ed agente dell'attaccante attualmente in forza al West Ham, ha parlato così a Juvenews.eu: "Simone ha una gran voglia di tornare a giocare in Italia e dobbiamo solo scegliere la destianazione più consona a lui e alla Juventus. Se è escluso che possa rimanere alla Juventus? Sì, lo escludo perché sarebbe controproducente sia per la Juve che soprattutto per noi visto che non troverebbe spazio. Fiorentina, Milan e Lazio? Stiamo parlando di squadre importanti e mi farebbe piacere essere contattato da loro, ma non posso dire nulla anche perchè sarà la Juventus ad avere l’ultima parola. Il prestito? No, lui vorrebbe andare via a titolo definitivo e ripeto che vuole tornare in Serie A".