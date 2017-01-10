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Ag. Zaza: "Fiorentina? Mai parlato con Corvino. Nessuna italiana su di lui"

Simone alla Fiorentina? Apprendo la notizia in questo momento. Non sono mai stato contattato dai viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 20:05
Ag. Zaza: "Fiorentina? Mai parlato con Corvino. Nessuna italiana su di lui" -
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Antonio Zaza, padre ed agente dell'attaccante ormai destinato a lasciare il West Ham, ha parlato a JuveNews.eu: "Simone alla Fiorentina? La apprendo in questo momento questa cosa. Non sono mai stato contattato dal club viola, da Corvino e da nessun altro. Nessuna squadra italiana si è fatta viva per lui".

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