Ag. Zaza: "Fiorentina? Mai parlato con Corvino. Nessuna italiana su di lui"

Simone alla Fiorentina? Apprendo la notizia in questo momento. Non sono mai stato contattato dai viola

Antonio Zaza, padre ed agente dell'attaccante ormai destinato a lasciare il West Ham, ha parlato a JuveNews.eu: "Simone alla Fiorentina? La apprendo in questo momento questa cosa. Non sono mai stato contattato dal club viola, da Corvino e da nessun altro. Nessuna squadra italiana si è fatta viva per lui".