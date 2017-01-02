Agente Zaza: "Tornerà in Serie A. Fiorentina? È presto per dirlo, vedremo..."
Siamo sereni e ci guardiamo intorno. Qualche squadra italiana lo ha già richiesto
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2017 11:48
Antonio Zaza, padre ed agente dell'attuale attaccante del West Ham, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com spendendo alcune parole sul futuro del figlio: "C'era un discorso avviato, l'interesse del Valencia era concreto".
Prosegue confermando che l'avventura di Zaza in Premier sia ormai giunta al capolinea: "Mi sembra chiaro. Lo hanno detto pure loro... Ma siamo sereni, ora ci guardiamo intorno. Qualche squadra italiana ha già chiesto Simone, posso dire che tornerà a giocare in serie A. Genoa e Fiorentina? Presto per dirlo. Vedremo...".