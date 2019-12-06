Nazione: la Fiorentina pensa a Zaza per gennaio:prestito con diritto di riscatto. Berardi a una condizione...

La Nazione in edicola oggi afferma che Daniele Pradè starebbe pensando con forza a Simone Zaza per rinforzare l’attacco Viola a gennaio. L’attaccante del Toro è finito ai margini nelle ultime due gare...

La Nazione in edicola oggi afferma che Daniele Pradè starebbe pensando con forza a Simone Zaza per rinforzare l’attacco Viola a gennaio. L’attaccante del Toro è finito ai margini nelle ultime due gare e, comunque, l’amore coi granata non è mai sbocciato. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto da fissare. Su di lui c’è però anche il Sassuolo: se saranno i neroverdi ad aggiudicarselo, il ds viola potrebbe tornare su un suo pallino: Domenico Berardi.