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Nazione: la Fiorentina pensa a Zaza per gennaio:prestito con diritto di riscatto. Berardi a una condizione...

La Nazione in edicola oggi afferma che Daniele Pradè starebbe pensando con forza a Simone Zaza per rinforzare l’attacco Viola a gennaio. L’attaccante del Toro è finito ai margini nelle ultime due gare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 09:42
Nazione: la Fiorentina pensa a Zaza per gennaio:prestito con diritto di riscatto. Berardi a una condizione... - TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
TURIN, ITALY - SEPTEMBER 02: Simone Zaza of Torino FC looks on during the Serie A match between Torino FC and SPAL at Stadio Olimpico di Torino on September 2, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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La Nazione in edicola oggi afferma che Daniele Pradè starebbe pensando con forza a Simone Zaza per rinforzare l’attacco Viola a gennaio. L’attaccante del Toro è finito ai margini nelle ultime due gare e, comunque, l’amore coi granata non è mai sbocciato. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto da fissare. Su di lui c’è però anche il Sassuolo: se saranno i neroverdi ad aggiudicarselo, il ds viola potrebbe tornare su un suo pallino: Domenico Berardi.

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