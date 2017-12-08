Zaza: "La Fiorentina? Solo voci di mercato, il Valencia mi ha voluto più di tutti"

Simone Zaza ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com. L'attaccante del Valencia e della nazionale italiana si è soffermato in particolare sulle voci di mercato che, prima del suo appro...

Simone Zaza ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com. L'attaccante del Valencia e della nazionale italiana si è soffermato in particolare sulle voci di mercato che, prima del suo approdo in Spagna, lo volevano vicino ad alcune squadre italiane: "Sassuolo, Fiorentina e Milan? Penso che siano state solo voci di mercato, il Valencia è stato la squadra che mi ha voluto più di tutte".