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Graziani: "Perchè mettere trequartista Castrovilli? Zaza? Lo vorrei alla Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Ciccio Graziani: "Castrovilli non lo metterei trequartista, sta facendo bene come mezzala non vedo perchè cambiargli ruolo... non mi piace questa cosa. Tor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 19:34
Graziani: "Perchè mettere trequartista Castrovilli? Zaza? Lo vorrei alla Fiorentina" -
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Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Ciccio Graziani: "Castrovilli non lo metterei trequartista, sta facendo bene come mezzala non vedo perchè cambiargli ruolo... non mi piace questa cosa. Torino? Contro di loro giocherei con un 4-3-3, Vlahovic-Chiesa-Sottil. I granata stanno migliorando, se vincono domani si rilanciano in Europa. Zaza è arrabbiato perchè anche quando manca Belotti non gioca lui, lo vorrei alla Fiorentina".

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