Graziani: "Perchè mettere trequartista Castrovilli? Zaza? Lo vorrei alla Fiorentina"
Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Ciccio Graziani: "Castrovilli non lo metterei trequartista, sta facendo bene come mezzala non vedo perchè cambiargli ruolo... non mi piace questa cosa. Tor...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 19:34
Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Ciccio Graziani: "Castrovilli non lo metterei trequartista, sta facendo bene come mezzala non vedo perchè cambiargli ruolo... non mi piace questa cosa. Torino? Contro di loro giocherei con un 4-3-3, Vlahovic-Chiesa-Sottil. I granata stanno migliorando, se vincono domani si rilanciano in Europa. Zaza è arrabbiato perchè anche quando manca Belotti non gioca lui, lo vorrei alla Fiorentina".