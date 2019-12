La Fiorentina sta pensando a come rinforzare a gennaio il suo attacco. Le opzioni sono diverse ma c’è anche quelle che porta a Simone Zaza del Torino inseguito dai Viola anche nella scorsa sessione di mercato ma i granata non vogliono venderlo e nel caso in cui decidessero per una sua cessione a quale cifra? Lo riporta La Gazzetta dello Sport.