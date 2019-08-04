Repubblica, idea scambio Biraghi-Politano con un conguaglio economico a favore dell'Inter
Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè sta lavorando insieme agli altri addetti al mercato per chiudere i prossimi acquisti entro il 10 agosto. In attacco piaceva Defrel ma lunedì sarà del Caglia...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 11:18
Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè sta lavorando insieme agli altri addetti al mercato per chiudere i prossimi acquisti entro il 10 agosto. In attacco piaceva Defrel ma lunedì sarà del Cagliari. L'idea sorta è Politano dell'Inter il quale difficilmente troverà spazio nell'Inter di Conte. Nasce la possibilità di scambio con Biraghi con in aggiunta un conguaglio economico a favore dei nerazzurri. Situazione complicata ma non è da escludere.