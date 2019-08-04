Repubblica, idea scambio Biraghi-Politano con un conguaglio economico a favore dell'Inter

Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè sta lavorando insieme agli altri addetti al mercato per chiudere i prossimi acquisti entro il 10 agosto. In attacco piaceva Defrel ma lunedì sarà del Caglia...

Secondo quanto riporta La Repubblica, Pradè sta lavorando insieme agli altri addetti al mercato per chiudere i prossimi acquisti entro il 10 agosto. In attacco piaceva Defrel ma lunedì sarà del Cagliari. L'idea sorta è Politano dell'Inter il quale difficilmente troverà spazio nell'Inter di Conte. Nasce la possibilità di scambio con Biraghi con in aggiunta un conguaglio economico a favore dei nerazzurri. Situazione complicata ma non è da escludere.