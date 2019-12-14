I primi due obiettivi di Pradè per gennaio sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo
La Fiorentina farà un mercato di gennaio super. I primi due obiettivi del ds viola Pradè sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo. I neroverdi sono però una bottega carissima, la pista che port...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 11:29
La Fiorentina farà un mercato di gennaio super. I primi due obiettivi del ds viola Pradè sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo. I neroverdi sono però una bottega carissima, la pista che porta all'esterno nerazzurro invece sembra più spianata ma i viola devono superare l'ostacolo Antonio Conte, l'allenatore nerazzurro non vuole privarsene. Se però l'Inter dovesse acquistare altri calciatori a gennaio lo scenario potrebbe cambiare. Lo riporta Il Corriere dello Sport.