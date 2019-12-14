I primi due obiettivi di Pradè per gennaio sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo

La Fiorentina farà un mercato di gennaio super. I primi due obiettivi del ds viola Pradè sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo. I neroverdi sono però una bottega carissima, la pista che port...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 11:29

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