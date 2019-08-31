Sportmediaset, Politano ad un passo della Fiorentina, 30 milioni più bonus all'Inter. Rebic nerazzurro
Ecco quanto scrive il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi su twitter riguardo Politano e la Fiorentina, ad un passo dalla definizione dell'affare con l'Inter per 30 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 15:02
Ecco quanto scrive il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi su twitter riguardo Politano e la Fiorentina, ad un passo dalla definizione dell'affare con l'Inter per 30 milioni