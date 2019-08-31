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Sportmediaset, Politano ad un passo della Fiorentina, 30 milioni più bonus all'Inter. Rebic nerazzurro

Ecco quanto scrive il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi su twitter riguardo Politano e la Fiorentina, ad un passo dalla definizione dell'affare con l'Inter per 30 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 15:02
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Ecco quanto scrive il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi su twitter riguardo Politano e la Fiorentina, ad un passo dalla definizione dell'affare con l'Inter per 30 milioni

Sportmediaset, Politano ad un passo della Fiorentina, 30 milioni più bonus all'Inter. Rebic nerazzurro

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