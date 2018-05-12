Politano snobba la Fiorentina: "Pronto per un top club. Non ho paura"

L’attaccante del Sassuolo Matteo Politano, accostato spesso alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ignorando la squadra viola :”Sono pronto per un grande club, v...

L’attaccante del Sassuolo Matteo Politano, accostato spesso alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ignorando la squadra viola :”Sono pronto per un grande club, vedremo se arriveranno offerte. Parlerò con la società e decideremo insieme. In un top club rischierei di giocare meno, ma per me è sempre stato così dappertutto e non sarebbe un problema. Io non ho paura di niente”.