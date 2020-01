Politano sta aspettando info sul suo futuro, l’Inter sta pensando se cederlo a titolo temporaneo o definitivo. Marotta preferirebbe mandarlo alla Fiorentina per ottenere così una corsia preferenziale per Castrovilli, un acconto quindi da dare subito ai viola per poi discutere del giovane centrocampista viola nella prossima sessione di mercato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.